Rony e o segredo do Palmeiras: ‘Nosso lema é cada jogo uma final’

O Palmeiras é líder e caminha a passos largos para mais um título brasileiro. Neste sábado (11), o Verdão passou fácil pelo Internacional: 3 a 0, fora o baile, na Arena Barueri, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Rony, no segundo tempo, encerrou a festa diante dos colorados. Ele, ao fim do confronto, celebrou a goleada e revelou o segredo do time de Abel Ferreira.

“Nosso intuito era buscar os três pontos. Graças a Deus, deu certo. Nosso lema é tratar cada jogo como uma final. Contra o Internacional não foi diferente. Começamos muito bem, e quem entrou no segundo tempo deu o seu melhor. Grande vitória”, decretou.

Emocionado, em seguida, Rony fez uma série de agradecimentos. O atacante, aliás, foi uma das armas que saíram do banco de reservas na etapa final.

Com 62 pontos, o Palmeiras passa o Botafogo e dorme na liderança desta edição do Campeonato Brasileiro. Agora, o Verdão seca Grêmio e o Glorioso, que jogam neste domingo (12). Cariocas e gaúchos têm 59 pontos. Os primeiros, entretanto, contam com uma rodada a mais.

