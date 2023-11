Tite: Sensação de que Flamengo poderia ter vencido

O empate em 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado (11/11), impediu que o Flamengo entrasse no G4. Mas, para o treinador Tite, a performance do time deixou a sensação de que os rubro-negros poderiam ter vencido a partida.

“O jogo terminou mais equilibrado. Metade para nós foi muito superior, uma outra parte, 25 minutos talvez, teve superioridade do Fluminense, mas sem uma contundência”, afirmou Tite.

Ele destacou que o Flamengo fez “um grande primeiro tempo”. Assim, houve uma queda de rendimento na etapa final. Um momento do jogo em que a parte física, a técnica e a tática se juntam à questão mental.

“Essa junção de fatores é que determina o desempenho, a excelência”, disse.

Tite ressaltou que estavam em campo os dois últimos campeões da Libertadores.

“Isso é grande. Com um grande trabalho do Diniz, e nós retomando o processo de confiança”, afirmou.

Na coletiva, jornalistas questionaram se Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos. E Tite respondeu que sim. Mas fez uma ressalva:

“Cebolinha está jogando muito, Luiz está jogando muito, Bruno Henrique tem velocidade. Então o campo fala com esses jogadores”, enfatizou.

O jogo no Maracanã teve equilíbrio. O Flamengo dominou no primeiro tempo e o Fluminense na etapa final. Arrascaeta marcou o gol do Flamengo, enquanto Yony González fez o do Fluminense.

Com o resultado, Flamengo e Fluminense seguem nas posições do começo da rodada, quinta e oitava, respectivamente. Entretanto, podem ser ultrapassados. O Rubro-Negro tem 57 pontos, enquanto o Tricolor tem 47.

Com pausa para Data Fifa, Fla volta a campo dia 23

O Campeonato Brasileiro agora terá uma interrupção por causa da Data Fifa. O Flamengo só voltará a jogar no dia 23/11, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

E já tem um desfalque certo: Gabigol. Afinal, o atacante foi expulso após discussão com Nino, do Tricolor. Ele desabafou nas redes sociais, postando um questionamento sobre seu cartão vermelho, já que Nino é que chegou, inclusive, a segurar o seu pescoço.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.