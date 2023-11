Abel Ferreira estava, principalmente, com as emoções à flor da pele na coletiva deste sábado (11), após a vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 3 a 0, na Arena Barueri, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Ele, aliás, não aguenta mais a rotina do futebol brasileiro. A rotina tem, então, sido nociva ao português.

“Estou cansado e de saco cheio de jogos seguidos. Marcam, desmarcam… Enfim… Perguntem a qualquer treinador brasileiro, português, argentino e de outras nacionalidades que trabalham aqui… Estou cansado de chegar às 4h no CT, das viagens, de não saber se não vou dormir em casa. Não quero isso para mim”, declarou.

O técnico do Palmeiras foi perguntado também sobre a briga pela liderança e não conseguiu responder se acompanhará Botafogo e Bragantino, neste domingo (12), em Bragança Paulista.

“O Botafogo é a única equipe que ainda depende de si. Tem dois jogos a menos…”

Neste momento, Abel fica sabendo que o Bragantino também conta com as próprias forças para ficar na liderança, afinal, tem, em relação ao cariocas, o mesmo número de jogos a cumprir.

“Nem fiz as contas. Quero que eles se enrasquem. Tenho que preparar a minha equipe nestes dez dias de Data-Fifa. É muito jogo seguido”, reclamou.

Vai sair, Abel?

O contrato do português vai até o fim de 2024. Abel já disse que pretende tirar um ano sabático quando deixar o Palmeiras. Será, agora, que ele vai adiantar suas férias. Do clube, ele tem a garantia de ir até o fim do compromisso.

Com 62 pontos, o Palmeiras passa o Botafogo e dorme na liderança desta edição do Campeonato Brasileiro. Agora, o Verdão seca Grêmio e o Glorioso, que jogam neste domingo (12). Cariocas e gaúchos têm 59 pontos. Os primeiros, entretanto, contam com uma rodada a mais e reassumem a ponta em caso de triunfo. Já o Bragantino soma 58.

