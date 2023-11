Botafogo: ânimo por G6, mas ʽvantagemʼ de um jogo perdida

Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam, neste domingo (12), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Inocentes, agora, sustentam que é mais um “jogo com cara de final” nesta edição do Campeonato Brasileiro. Segundo esta corrente minoritária no “botafoguismo”, o resultado será preponderante para a configuração da reta final do torneio. Porém, o argumento não se mantém de pé, pois apenas um destes times briga, neste momento, pelo título nacional: a equipe paulista do energético, obviamente favorita no duelo da rodada 34 do torneio.

Antes de tudo, Palmeiras, Bragantino, Flamengo e Grêmio travam uma briga de foice no escuro pelo topo, com o Atlético correndo por fora. Contas não adiantam mais. O Botafogo, anêmico, entregou o título nas últimas rodadas. Os rivais até fizeram esforço para o caneco ficar em General Severiano. Porém, o ignóbil elenco o atirou no lixo. Se antes era questão de tempo, a taça, hoje, só volta às mãos do Glorioso por um milagre. O Alvinegro precisa, então, focar na classificação para a Copa Libertadores e reverter o péssimo ambiente nesta reta final. Neste sentido, a chegada do técnico Tiago Nunes é uma boa notícia para um G6.

Botafogo teria vantagem se trocasse treinador na semana passada

O novo técnico é a cartada final para o Botafogo não ampliar o seu vexame e perder a vaga na Copa Libertadores. Nunes e sua comissão podem devolver ao Glorioso a sua competitividade, retomando o trabalho das transições rápidas, recomposição e ataque linear. Sua chegada, no entanto, é tardia. Para a infelicidade de sua apaixonada torcida, contra o Bragantino, o time estará sob os cuidados do dublê de treinador Lucio Flavio, escolhido pelo plantel por ser uma boa pessoa e participar das rezas. Sendo assim, convém eliminar uma partida nesta caminhada final. A vida do Mais Tradicional começa a ser definida mesmo após a Data-Fifa.

A Estrela Solitária clama pelo mínimo de dignidade nestes momentos cruciais. O Botafogo, lamentavelmente, é um zumbi caminhando pelas primeiras colocações do Brasileirão. Para não tornar-se um corpo putrefato, o Alvinegro precisa de uma chacoalhada geral. E, se possível, deve orar aos deuses do futebol para o campeonato ficar em São Paulo ou Belo Horizonte.

*Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.