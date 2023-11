Pedrinho como presidente do Vasco promete parceria com a Crefisa

Ao assumir a presidência do Vasco, Pedrinho promete uma parceria com a Crefisa. Isso porque, ainda em sua campanha, o ex-jogador postou um vídeo em suas redes sociais, no dia 08/11, ao lado do dono da empresa, José Roberto Lamacchia, que é vascaíno. A propósito, na postagem o empresário garantiu ter interesse em comprar os naming rights de São Januário. Assim, o nome comercial do estádio teria a adição da Crefisa.

“Pedrinho, caso você seja presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse de colocar o nome da Crefisa nos naming rights do São Januário”, disse o empresário.

Primeiro contato de uma possível parceria com o Vasco

Pedrinho e o dono da Crefisa já possuem uma boa relação, tanto que anteriormente ambos estiveram juntos em outro vídeo no perfil do ex-comentarista. Inclusive, José Roberto confirmou seu apoio ao candidato caso ele vencesse as eleições presidenciais do Vasco.

José Roberto também é marido de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. A mandatária, aliás, foi mais uma que publicamente apoiou a candidatura de Pedrinho (que também jogou no Verdão) às eleições presidenciais do Cruz-Maltino.

Na mesma postagem, Pedrinho reiterou como é essencial para o futuro do clube a aquisição dos naming rights da Colina Histórica.

“A receita vai complementar de maneira significativa o potencial construtivo de São Januário”, afirmou.

Em seguida, o ex-jogador e comentarista exaltou o seu bom relacionamento com o empresário.

“O compromisso de adquirir os naming rights de São Januário é mais um passo que reforça a minha parceria com José Roberto Lamacchia, fundador e dono da Crefisa. Além do futebol, ele é uma referência no mundo empresarial e é um privilégio tê-lo ao meu lado”, complementou.

