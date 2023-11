Corinthians faz 8 a 0 no Palmeiras e avança à final do Paulistão Feminino

O Corinthians deu um baile no Palmeiras neste domingo (12) e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista Feminino após uma sonora goleada por 8 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. No primeiro jogo, as Brabas já tinham vencido por 1 x 0 em Jundiaí. Os gols foram marcados por Mariza, Luana, Duda Sampaio, Miriã, Victória Alburquerque, Gabi Portilho, Jheniffer e Millene.

Dessa maneira, o Corinthians espera as vencedoras do jogo entre São Paulo e Santos, marcado para segunda-feira (13), às 20h30, na Vila Belmiro. O time da Baixada Paulista ganhou por 1 x 0 na Arena Barueri na partida de ida e conta com a vantagem do empate para ir à final.

Assim, o Corinthians segue em busca do quarto título do Paulistão. As Brabas ganharam o torneio em 2019, 2020 e 2021. Santos e Juventus são os maiores vencedores, com quatro títulos cada. Por outro lado, o Palmeiras levou a taça em 2001 e 2022.

