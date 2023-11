CBF divulga áudio de VAR de lance polêmico em Grêmio x Timão

A CBF divulgou, na noite deste domingo (12), o vídeo do diálogo o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e a equipe do VAR em lances polêmicos de Corinthians x Grêmio. O Timão venceu o Tricolor Gaúcho por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians reclama de um pênalti sobre o lateral-esquerdo Bidu, logo aos seis minutos da primeira etapa do confronto. Aliás, o Timão ficou tão consternado que o gerente de futebol do clube paulista, Alessandro Nunes, tentou invadir a sala do VAR da Arena do Grêmio. Em campo, porém, o árbitro entendeu que não houve a infração e não foi à cabine. A tecnologia de vídeo teve a mesma interpretação.

“Ele (João Pedro) encosta os braços no corpo dele (Bidu), tem até o contato com a perna do jogador, mas não faz derrubar. Este contato não derruba o jogador”, argumenta Rafael Traci, na sala de vídeo.

Em seguida, um dos assistentes do VAR, corrobora a opinião de Traci.

“Ele atrasa a passada para a queda”, declarou.

Além do pênalti, a partida ainda teve as expulsões dos defensores Méndez, do Corinthians, e Alves, do Grêmio. No primeiro caso, o VAR recomendou a revisão da falta do uruguaio em Besozzi e concordou com o cartão vermelho aplicado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

Com o resultado deste fim de semana, o Timão foi para 44 pontos, na 11ª colocação. Já o Grêmio perde a chance de assumir a liderança do Brasileirão e estaciona em 59 pontos.

