Técnico do Bayern, sobre Mbappé: ‘Vou buscá-lo de bicicleta’

Mbappé é o jogador que mais movimenta o mercado de rumores no futebol internacional. Afinal, toda semana a imprensa europeia o coloca no Real Madrid. No entanto, nos últimos dias, a fera do Paris Saint-Germain apareceu na mira do Bayern de Munique, provocando uma situação, no mínimo, curiosa com o técnico do time bávaro, Thomas Tuchel.

“Se quiser vir, vou buscá-lo de bicicleta”, avisou Tuchel, em entrevista a uma emissora da França.

Para o treinador alemão, Mbappé pode jogar ao lado de Kane, referência de ataque do Bayern de Munique, principal nome do atual campeão alemão e contratação de peso na janela do meio do ano.

“Sim, jogará conosco, isso é evidente. Ele é extraordinário e muito inteligente. Temos uma boa relação”, pontuou o treinador, sobre o craque da seleção francesa.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024, ou seja, pode sair de graça ao fim da próxima temporada. Na última janela, ele não renovou com o clube francês e vem hesitando para fazê-lo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.