Cruzeiro avança em acordo com Vanderlei Luxemburgo

O Cruzeiro avançou significativamente nas conversas com o técnico Vanderlei Luxemburgo, para assumir o comando da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. A Raposa está sem treinador desde a demissão de Zé Ricardo, que ocorreu nesse domingo (12).

A Itatiaia foi a primeira a informar. Luxemburgo só não foi anunciado, conforme apuração da rádio, por causa de detalhes burocráticos. O ex-treinador do Timão foi a primeira opção da Raposa desde o anúncio da demissão de Zé Ricardo.

Luxemburgo chega para o Cruzeiro com a missão de livrar a Raposa de outro rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Aliás, para conseguir tal feito, o novo treinador terá que ter aproveitamento superior a dos últimos dois técnicos, Pepa e Zé Ricardo.

Afinal, Zé Ricardo deixou a Raposa com 36,6% de aproveitamento, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já o português Pepa saiu após 25 jogos, sete vitórias, oito empates e dez derrotas, com rendimento de 38,6%. Para escapar do rebaixamento, o time azul precisa de 44,44%.

O Cruzeiro terá pela frente ainda duelos diretos. O time azul enfrenta Fortaleza (fora), Vasco (casa), Goiás (fora), Athletico (casa), Botafogo (fora) e Palmeiras (casa).

