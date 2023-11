Com exigência da Fifa, Fluminense vive dilema para o Mundial

O Fluminense vive um dilema na lista de inscritos para disputa do Mundial de Clubes. Afinal, o técnico Fernando Diniz só poderá inscrever 23 jogadores tricolores para competição. A informação é do site “ge”.

Inscritos do Fluminense

A Fifa exige que os relacionados sejam os mesmos da final da Libertadores. No entanto, é necessário que pelo menos uma mudança seja efetuada. Fernando Diniz precisa convocar três goleiros para disputa do Mundial e só utilizou dois na decisão no Maracanã.

Portanto, um jogador de linha precisa ser cortado da lista para entrada de um outro goleiro. Fábio e Pedro Rangel foram os relacionados para partida entre Fluminense e Boca Juniors. Assim, Eudes também deve ser incluído na relação da competição em dezembro.

Aliás, Yoni González sofreu uma lesão no clássico entre Flamengo e Fluminense. Apesar da contusão, ele não deve ser preocupação para disputa do Mundial de Clubes. Em caso de desfalque, Lelê precisará entrar na lista de inscritos da equipe tricolor.

Foco no Mundial

O Fluminense pretende enviar para Fifa uma lista provisória entre 24 e 35 nomes. No entanto, Fernando Diniz só pode relacionar 23 jogadores tricolores. Em caso de lesão grave ou doença, um atleta pode ser substituído da relação até 24 horas antes do início da primeira partida.

O Fluminense vem disputando as últimas rodadas do Brasileirão, mas já está focado no Mundial de Clubes. A competição acontece entre os dias 18 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita.

23 inscritos da Libertadores

Goleiros: Fábio e Pedro Rangel;

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Marcelo e Diogo Barbosa

Zagueiros: Nino, Felipe Melo, Marlon e David Braz;

Volantes: André, Martinelli, Alexsander e Thiago Santos;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, Leo Fernández, Daniel e Lima;

Atacantes: Keno, Germán Cano, John Kennedy e Yony González.

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1 – 15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

León x Urawa Reds – 15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Semifinais

Fluminense x vencedor do jogo 2 – 18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC – 19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Disputa pelo 3º lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

