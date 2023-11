Seleção peruana divulga convocação para jogos das Eliminatórias

Visando os embates pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Bolívia (16 de novembro) e Venezuela, no dia 21 deste mês, a seleção do Peru divulgou sua lista de convocados.

Nomes considerados como referências do país foram chamados pelo treinador Juan Reynoso. São os casos de Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún e o maior artilheiro da história da Blanquirroja, Paolo Guerrero.

Vale ressaltar, também, o retorno do meia-atacante Edison Flores as fileiras do selecionado inca. No último fim de semana, ele conquistou, junto com o Universitario, o título do Campeonato Peruano e teve de promover uma celebração diferenciada com seus companheiros.

Por outro lado, outro nome de grande presença no selecionado peruano e conhecido do público brasileiro, Christian Cueva, está fora do chamado para os compromissos de novembro. O nome de passagens por São Paulo e Santos no Brasil defende, atualmente, o Al Fateh (Arábia Saudita).

Seja como for, fato é que a seleção do Peru tem necessidade imediata de se recuperar na competição. Com apenas um pontos em 12 disputados, ela ocupa a penúltima posição na tabela, a frente apenas da Bolívia.

Confira a lista de convocados do Peru para os duelos de novembro das Eliminatórias

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.