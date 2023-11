Caio Couto é anunciado como novo técnico do Sub-20 do Fluminense

Caio Couto é o novo técnico do Sub-20 do Fluminense. O treinador foi anunciado na tarde desta terça-feira (14) e retorna para as Laranjeiras após 11 anos. O comandante trabalhou nas categorias de base do clube tricolor entre 2008 e 2012.

“Para mim é motivo de enorme orgulho voltar ao Fluminense, clube que considero minha casa. Tive a oportunidade de vestir a camisa tricolor tanto como atleta como trabalhando na formação de jogadores, em Xerém. Então, venho para minha terceira passagem pela instituição com a qual sou extremamente identificado e darei meu máximo para atingir nossos objetivos”, declarou Caio Couto.

LEIA MAIS: Marcelo relembra treta com Gabigol: ‘Não somos inimigos’

Sub-20 do Fluminense

O técnico estava na Portuguesa e também trabalhou em clubes como Audax, Jaguariúna-SP e Bonsucesso. O treinador possui princípios de jogo parecidos com Fernando Diniz e já focado na disputa da Copinha, que acontece no começo de janeiro.

“Passarei aos atletas segurança, alegria e, acima de tudo, coragem. Eles fazem o que gostam, numa grande instituição, então, a cada oportunidade de entrar em campo para representar o Fluminense em uma competição de tamanha dificuldade e visibilidade como a Copinha, é importante se portar com leveza”, disse Caio Couto.

“Minhas passagens anteriores pelo clube me ajudarão neste processo. Conheço a forma de enxergar futebol e o modelo de jogo do Fluminense, caracterizado por valorizar equipes propositivas e que gostem de ter a bola. Vou reencontrar diversos profissionais com quem já convivi em Xerém, então creio que, juntos, faremos um grande trabalho em prol da instituição, completou Caio Couto.

Aliás, Fluminense acabou de ser campeão da Copa Rio-São Paulo e retorna aos trabalhos nesta quarta-feira (15). Assim, Caio Couto já inicia os preparativos para os próximos compromissos da base tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.