Seleção Brasileira fica completa e faz primeiro treino nesta terça

A Seleção Brasileira está completa para os últimos jogos de 2023. Na manhã desta terça-feira (14), os últimos três jogadores se juntaram ao time na Granja Comary, em Teresópolis: os laterais Renan Lodi e Carlos Augusto, e o atacante Raphinha.

À tarde, Fernando Diniz vai comandar o primeiro treino com bola. O treinador, inclusive, terá apenas duas oportunidades de ajustar a equipe antes do jogo contra a Colômbia, na próxima quinta-feira (16), às 21h.

Além disso, dentre os 24 jogadores convocados para esta Data-Fifa, apenas um não está disponível para o técnico Diniz. Gabriel Jesus se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, mas a comissão técnica trabalha para que o atacante esteja à disposição para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira (21).

Médico da Seleção explica convocação de Gabriel Jesus, lesionado

Na próxima quinta-feira (16), às 21h, o Brasil enfrenta a Colômbia no estádio Metropolitano, pela quinta rodada das Eliminatórias. Na terça-feira, dia 21, o jogo é contra a Argentina, às 21h30, no Maracanã. A Seleção Brasileira está em terceiro lugar, com sete pontos, atrás da líder Argentina, com nove, e Uruguai, que também tem sete pontos, mas com um gol a mais (8 a 7).

CBF adia venda de ingressos para Brasil x Argentina

A América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Além disso, o sétimo colocado vai para a repescagem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.