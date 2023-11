Luis Díaz, do Liverpool, reencontra pai após sequestro

O atacante colombiano Luis Díaz teve um reencontro emocionante com o pai Luis Manuel Díaz, que foi liberado de um sequestro após 12 dias como refém do Exército de Libertação Nacional (ELN). O jogador do Liverpool pôde rever o pai nesta terça-feira (14), quando chegou à Colômbia para participar dos próximos compromissos da seleção, contra Brasil e Paraguai, nos dias 16 e 21, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Dessa maneira, Luis Manuel Díaz foi resgatado na última quinta-feira (9), após ter sido sequestrado na Colômbia no último dia 28 de outubro. De acordo com informações da imprensa local, ele foi liberto em Valledupar, após negociações entre as autoridades colombianas e o Exército de Libertação Nacional (ELN), que estava por trás do sequestro.

Além disso, na primeira vez em que apareceu publicamente após o sequestro, Manuel Díaz fez questão de agradecer o apoio que recebeu do povo colombiano.

“Primeiramente quero agradecer a Deus por esta segunda oportunidade de me trazer de volta para casa. Quero agradecer ao povo de Barrancas, La Guajira e Colômbia pelo grande apoio que trouxeram à nossa família. Obrigado, eu amo vocês e em breve terei a oportunidade de cumprimentá-los e abraçá-los. Muito obrigado, muito obrigado”, disse o pai do jogador.

