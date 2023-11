Com 250 jogos, Arboleda entra em lista histórica do São Paulo

O zagueiro Robert Arboleda já pode se considerar um nome histórico no São Paulo. O equatoriano chegou a 250 jogos com a camisa tricolor no último domingo (12), em clássico diante do Santos. Mas, além do número importante ele também já passa a integrar uma lista importante entre os grandes do clube.

Arboleda já é o quarto jogador estrangeiro com mais partidas pelo São Paulo. É bem verdade que alcanççou este feito há alguns jogos, quando ultrapassou o uruguaio Pablo Forlán, que atuou 243 vezes. Mas o número redondo é mais uma conquista para o defensor de 32 anos, que chegou ao Morumbi em 2017.

À frente de Arboleda, estão o goleiro argentino Poy, o zagueiro uruguaio Darío Pereyra e o também uruguaio Pedro Rocha, histórico camisa 10 são-paulino. O equatoriano supera figuras destacadas do Sâo Paulo, como Diego Lugano e Maldonado. Do atual elenco, o atacante Calleri é outro gringo com mais de 100 partidas, tomando 127 atuações.

Veja os estrangeiros com mais jogos no São Paulo

José Poy: 525 jogos

Darío Pereyra: 453 jogos

Pedro Rocha: 392 jogos

Robert Arboleda: 250 jogos

Pablo Forlán: 243 jogos

Diego Lugano: 213 jogos

Antonio Sastre: 129 jogos

Agustín Calleri: 127 jogos

Armando Renganeschi: 107 jogos

Cláudio Maldonado: 99 jogos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.