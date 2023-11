Dentro e fora de campo: Lucas ajuda São Paulo com reforços, em meio a indefinição

O principal objetivo do São Paulo para a próxima temporada é a manutenção de Lucas Moura. O atacante tem contrato até o final de 2023, mas ainda não se sabe se vai renovar o contrato com o Tricolor Paulista. Contudo, mesmo em meio a indefinições, o camisa 7 ajuda o clube no planejamento para 2024.

Um dos principais fatores que faz Lucas cogitar ficar no São Paulo é a força do elenco na próxima temporada. O atacante quer um plantel competitivo para seguir brigando por títulos no ano que vem. Principalmente para brigar pela Libertadores.

Nos últimos dias, Lucas indicou o volante Luiz Gustavo, ex-Bayern de Munique, para reforçar o Tricolor Paulista na próxima temporada. Ele conversou pessoalmente com o jogador para acelerar as negociações com o clube do Morumbi. Desta forma, o jogador vem mostrando o desejo de permanecer no Soberano.

Recentemente, Dorival chegou a dizer que Pablo Maia era um jogador insubstituível dentro do elenco do São Paulo. Lucas ouviu o que o treinador disse e decidiu falar com Luiz Gustavo, que chegaria para essa posição. Além disso, o jovem revelado em Cotia vem sofrendo com o assédio europeu e corre risco de sair.

As negociações do São Paulo com Lucas

Lucas assinou contrato de apenas quatro meses com o São Paulo nesta volta ao clube. O vínculo atual vai até o fim deste ano. Ele ainda não confirmou nenhum acerto, mas já disse publicamente que existe grandes chances de permanecer no Morumbi. O Tricolor Paulista, por sua vez, deseja um contrato longo, de até três temporadas com o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.