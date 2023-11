Trio que veio do Água Santa tem futuro indefinido no Santos

No meio do ano, o Santos acertou a contratação do lateral-direito Inocêncio, do meia Dias e do atacante Mezenga. O trio chegou na Vila Belmiro após se destacar na campanha do vice-campeonato do Água Santa, no Campeonato Paulista de 2023. Contudo, com o fim da temporada, os jogadores não devem ter um futuro no Peixe e devem retornar ao time de Diadema.

Artilheiro do Paulistão 2023, Mezenga chegou ao Santos para ser o substituto de Marcos Leonardo. O centroavante disputou 11 partidas, marcou um gol, mas perdeu espaço após a chegada de Furch, que logo ganhou o carinho do torcedor. Além disso, o atacante sofreu uma lesão muscular em uma das coxas e ficou afastado dos treinamentos por três semanas. Quando retornou, não agradou Marcelo Fernandes e ficou fora da lista de relacionados dos últimos jogos.

Já Dias teve uma passagem parecida com a de Mezenga. O jogador chegou para ser sombra de Lucas Lima , mas não conseguiu. Disputou oito jogos, não fez gol e, embora tenha sofrido com incômodos musculares, ficou de fora das partidas por não agradar a comissão técnica. A última vez que entrou em campo foi contra o Fortaleza, no dia 13 de agosto.

Por fim, o lateral-direito Inocêncio é quem mais tem chances de permanecer na Vila Belmiro. Assim que desembarcou em Santos, emendou uma sequência de 11 partidas como titular, porém, caiu de rendimento e perdeu espaço. O jogador conviveu com diversas críticas da torcida, mas tem se mostrado útil no elenco e aguarda o término da temporada para conhecer a definição de seu futuro.

