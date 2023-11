Jornalista da Globo faz simulação do Brasileirão e agita torcedores

O jornalista da TV Globo André Gallindo agitou os torcedores ao fazer uma simulação dos próximos resultados e, consequentemente, a posição dos times na tabela do Campeonato Brasileiro. A euforia, aliás, foi gigante com os resultados apresentados.

Afinal, o Botafogo, segundo a simulação de Gallindo, foi o grande campeão do Brasileirão, com 73 pontos. Na sequência, o Palmeiras ficou na segunda colocação.

Os dois primeiros colocados, aliás, foram seguidos por Flamengo, Grêmio, Bragantino e Atlético-MG, equipes que fecharam o grupo de classificados para a Copa Libertadores 2024. Na simulação de Gallindo, Athletico, Fluminense, Corinthians e Cuiabá fecharam a lista dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o repórter da Globo evitou mostrar a parte inferior da tabela e os possíveis rebaixados para a Série B do Brasileirão.

Esse talvez seja um dos torneios mais disputados dos últimos tempos. O Palmeiras é o líder com 62 pontos, seguido do Botafogo com 60, Grêmio e Bragantino, ambos com 59. Atlético e Flamengo completam o G6, ambos com 57 somados. O Glorioso, o Massa Bruta e o Mengo, no entanto, têm um jogo a menos.

Na parte inferior também muita competição. Afinal, Goiás, com 35, Cruzeiro com 37 estão na zona de rebaixamento e lutam contra Bahia, com 38, Vasco, com 40 e Santos com 42 pela permanência. O América -MG já está na Série B. O Coritiba, por sua vez, respira por aparelhos. Pode, então, se despedir da elite na próxima rodada.

