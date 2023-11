Protestos e invasões marcam pós-jogo em Corinthians x Bahia

Após a vitória por goleada do Bahia sobre o Corinthians, por 5 a 1, nesta sexta-feira (24), a torcida corintiana presente à Neo Química Arena se revoltou. Embora os protestos já tenham começado ainda com bola rolando, foi depois do jogo que o clima ficou ainda mais pesado. Palavras de ordem, xingamentos e até invasões de campo marcaram os últimos instantes da partida.

Após o quinto gol baiano, muitos torcedores já irritados foram deixando o estádio. Mas quem ficou não perdoou os jogadores. Gritos de ‘time sem vergonha’ tomaram conta das arquibancadas. Além disso, um ameaçador coro veio logo em seguida: “ei, você aí, acabo com sua vida se o Coringão cair”. Afinal, a derrota ainda mantém as chances de rebaixamento do Timão.

Percebendo o clima pesado, o árbitro Marcelo de Lima Henrique nem deu os cinco minutos de acréscimo prometidos, terminando o jogo antes disso. Foi quando pelo menos três torcedores invadiram o campo para tentar tirar satisfações com os jogadores corintianos. Todos acabaram contidos pelos seguranças, mas as equipes precisaram sair às pressas para os vestiários.

O Corinthians ainda tem mais três jogos pela frente no Brasileirão, contra Vasco da Gama, Internacional e o já rebaixado Coritiba. A equipe tem 44 pontos e ocupa a 12ª posição. Por conta dos incidentes desta sexta, o clube corre risco de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), caso a arbitragem os cite na súmula do jogo.

