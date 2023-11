Mano se desculpa e assume responsabilidade por goleada sofrida

A pesada goleada sofrida pelo Corinthians, nesta sexta-feira (24), para o Bahia, foi encarada pelo técnico Mano Menezes como responsabilidade dele mesmo. Após o jogo, ele falou com a imprensa e não procurou subterfúgios para justificar a derrota por 5 a 1, limitando-se apenas a se desculpar com a torcida e reconhecer as superioridade adversária.

Em tom aparentemente abatido, Mano revelou nunca ter sofrido tamanha goleada na carreira, ao menos como mandante. Assim, reconheceu que sua estratégia deu errado, a ponto de precisar trocar Fábio Santos por Wesley, ainda aos 20 minutos do primeiro tenpo. Na altura, a equipe já perdia por 2 a 0 e acabaria levando o terceiro gol pouco depois.

“Realmente, tudo deu errado. Não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com uma ideia de jogo escolhida pelo treinador, mas que não se sustentou. Foi preciso trocar com 20 minutos de jogo e acho que não é preciso falar mais nada. O treinador assume sua parte. Então, temos que pedir desculpas, mesmo. Nunca passei por isso na carreira, uma derrota assim dentro de casa. Foi muito doloroso, mas nunca estivemos em condição de entregar algo melhor. Quando isso acontece, a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma”, lamentou Mano.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Vasco da Gama, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Em 12° lugar, com 44 pontos, a equipe ainda não está matematicamente livre do rebaixamento.

