Palmeiras e São Paulo decidem neste sábado o Paulista Sub-20

Neste sábado (25), Palmeiras e São Paulo fazem a segunda partida da final do Campeonato Paulista Sub-20. Com mando alviverde, a bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O confronto terá transmissão do TNT Sports Brasil e do Futebol Paulista no YouTube.

A vantagem é do time palestrino, já que triunfou por 2 a 1 em Cotia no último domingo. Kauan Santos abriu o placar para os visitantes, que sofreram o empate e, mesmo com um homem a menos desde os dez minutos da etapa final, buscaram a vitória com gol de Rafael Coutinho.

O Palmeiras tem campanha superior à do São Paulo, mas não há o critério do gol qualificado fora de casa. Assim, o Alviverde, que joga pelo empate, é o favorito.

A campanha não deixa dúvidas sobre a força do elenco do Verdão, que conquistou cinco das últimas seis edições do Paulista Sub-20. Na atual, a equipe dirigida por Lucas Andrade obteve 23 vitórias, com três empates e uma única derrota. Foram 76 gols anotados e 18 sofridos. Kauan Santos balançou as redes em 11 ocasiões e é o artilheiro do time.

Palmeiras x São Paulo com torcida única

Por outro lado, o São Paulo conquistou 17 triunfos, sete empates e três derrotas. Os comandados do técnico Menta, fez 64 gols elevou 20. Talles Wander é o principal destaque, com 16 gols.

William, Talles e Negrucci, que estiveram presentes no duelo de ida da final do sub-20, treinam com o profissional. O trio seguiu viagem para o duelo frente ao Fluminense, no Rio de Janeiro. William e Talles chegaram a jogar ao entrarem nas vagas de David e Pablo Maia, aos 15 e aos 46 da segunda etapa, respectivamente.

O torcedor poderá acompanhar o jogo de forma gratuita. Por se tratar de um clássico estadual, não haverá torcida visitante. Assim, o estádio receberá apenas torcedores alviverdes.

