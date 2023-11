Richarlyson e Alecsandro promovem o Jogo Lendário, no Canindé

Os irmãos Richarlyson e Alecsandro estão promovendo o Jogo Lendário, uma partida beneficente que reunirá grandes nomes históricos do futebol brasileiro no Canindé, em São Paulo. O evento acontecerá no dia 17 de dezembro e promete celebrar o futebol, a música e a tecnologia. A bola rola às 15h, mas o evento deverá se estender ao longo da noite.

Algumas presenças já estão certas. No time de Alecsandro, estarão nomes como Léo Moura, André Santos, Fernando Prass, Bolívar, Tinga, Deco, Vampeta e Rafael Marques. Argel será o treinador. Por outro lado, o time de Richarlyson terá Diego Tardelli, Grafite, Diego Lugano, Roger Flores, Denilson, Josué, Cicinho, Dagoberto e Aloísio Chulapa, com Muricy Ramalho de treinador.

Mas há a tendência de outros ex-jogadores se juntarem à turma, até com nomes que fizeram parte da Seleção Brasileira campeã mundial em 2002. A pré-venda de ingressos já começou e o comprador concorre a experiências como visitas aos vestiários e sessão de fotos no dia do jogo. Após a partida, haverá um evento de música, também no Canindé, com a presença de artistas, além dos ex-jogadores que terão participado do jogo festivo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.