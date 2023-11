Na briga pelo título, Flamengo defende escrita de 23 anos contra o América-MG

Depois do triunfo sobre o Bragantino, o Flamengo entrou de vez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam os comandados de Tite do líder Palmeiras, restando quatro rodadas para o fim. Diante disso, o Rubro-negro terá pela frente na 35ª rodada o lanterna da competição e já rebaixado América-MG, e defenderá uma escrita de 23 anos sem perder para o Coelho.

A equipe mineira vendeu o mando de campo e levará a partida para o Estádio do Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (26). Embalado, o Rubro-Negro soma 60 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras, a mesma distância que os elencos de 2009 e 2020 estavam dos primeiros colocados naquelas duas edições.

O Flamengo, portanto, está há 23 anos sem saber o que é perder para o América-MG. O último revés para a equipe mineira ocorreu no dia 18 de outubro de 2000, pela Copa João Havelange. Na época, o time carioca abriu o placar com Dejan Petkovic, mas viu o Coelho virar em pleno Maracanã, com dois gols de Zé Afonso. Desde então, o Rubro-Negro venceu dez partidas, enquanto quatro delas terminaram empatadas.

No primeiro turno, porém, o time da Gávea deixou pontos pelo caminho ao ficar no 1 a 1, no Maracanã. Felipe Azevedo abriu o placar aos 40 da etapa final, entretanto Victor Hugo salvou o time da derrota já nos acréscimos.

Dupla de ouro e Departamento Médico zerado

Na reta final do Brasileirão, dois jogadores despontam como os principais destaques do Flamengo. Nas últimas três partidas, Arrascaeta estufou as redes em três oportunidades, enquanto Erick Pulgar deu três assistências. Ambos subiram de produção no momento certo e enchem o torcedor de esperança para um possível título.

O confronto com o Bragantino foi duro e muito disputado, porém a dupla tabelou por dentro, algo que resultou no gol do camisa 14. Pulgar, por sua vez, tomou conta de sua posição e ganhou a confiança de Tite. Tanto que a diretoria realizou toda uma logística, com dois jatos para trazer o chileno, assim como os uruguaios Arrascaeta e Varela a tempo.

Para o duelo deste domingo, o treinador não terá problemas e poderá levar a força máxima. Allan e David Luiz estão recuperados de suas respectivas lesões e podem pintar entre os relacionados. Gabigol, que ficou de fora contra o Massa Bruta, volta de suspensão e deve ficar como opção no banco de reservas.

Últimos confrontos entre América-MG x Flamengo

1 – Flamengo 1 x 1 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2023

2 – América-MG 1 x 2 Flamengo – Independência – Brasileirão 2022

3 – Flamengo 3 x 0 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2022

4 – América-MG 1 x 1 Flamengo – Independência – Brasileirão 2021

5 – Flamengo 2 x 0 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2021

6 – América-MG 2 x 2 Flamengo – Independência – Brasileirão 2018

7 – Flamengo 2 x 0 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2018

8 – Flamengo 1 x 0 América-MG – Bezerrão – Primeira Liga 2017

9 – América-MG 0 x 1 Flamengo – Mineirão – Brasileirão 2016

10 – Flamengo 2 x 1 América-MG – Kleber Andrade- Brasileirão 2016

11 – Flamengo 1 x 0 América-MG – Kléber Andrade – Primeira Liga 2016

12 – Flamengo 2 x 1 América-MG – Nilton Santos – Brasileirão 2011

13 – América-MG 2 x 3 Flamengo – Arena do Jacaré – Brasileirão 2011

14 – Flamengo 1 x 1 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2001

15 – Flamengo 1 x 2 América-MG – Maracanã – Brasileirão 2020

