Tiquinho amplia jejum de gols e põe fim em lua de mel com torcida do Botafogo

A fase de Tiquinho Soares não é nada boa. Assim como o Botafogo, o artilheiro da equipe caiu bruscamente de produção e vive jejum de cinco jogos sem marcar gol. E a torcida, nas redes socias, já começa a perder a paciência com o ídolo e principal referência em 2023. No empate com o Fortaleza, o camisa 9 até participou do gol contra, marcado por Brítez, mas produziu muito pouco.

Além de tudo, o desempenho de Tiquinho está abaixo da média. Erra tabelas e passes que não costumava errar em seu melhor momento. Assim, a eficiência, marca do centroavante até então no Brasileirão, ficou para atrás. Tanto que já foi ultrapassado na lista de artilheiros e caminha para perder essa troféu pessoal, que parecia garantida. Hoje, o alvinegro tem 16 gols, contra 17 de Paulinho, do Atlético. Porém, a distância de Tiquinho para o segundo lugar já foi de seis gols.

Mas o que aconteceu com Tiquinho?

Além da perda da confiança técnica, como todo o time, a fera do Botafogo passou por duas lesões que podem estar contribuindo para a redução de sua mobilidade. A primeira delas, no joelho esquerdo, foi acelerada para que Tiquinho pudesse voltar no clássico contra o Flamengo, em 2 de setembro, cerca de duas semanas antes do padrão. Além disso, foi noticiada recentemente um caso de doença grave de um familiar do atacante. A especulação é de que seja seu pai, que mora em Natal.

No entanto, desde então, ele já teve um bom momento, quando marcou seus últimos três gols em um intervalo de quatro partidas no começo de outubro (Goiás, Fluminense e Athletico). Todos, aliás, tem um particularidade: foram no Rio de Janeiro. Embora tenha sido decisivo também em partidas fora de casa no primeiro turno, o camisa 9 do Glorioso anotou 12 dos 16 gols em solo carioca.

Pode perder a vaga de titular

A exemplo do que ocorreu na fatídica noite de demissão do técnico Bruno Lage, é possível que Tiquinho Soares perca a vaga de titular com Tiago Nunes. A paciência da torcida, e de membros da diretoria da SAF e do institucional, é cada vez maior. O novo treinador teve o centroavante apenas nos dois últimos treinos que comandou, devido à última lesão. Contra o Santos, no próximo domingo, é muito provável que o mantenha para observar a reação da equipe titular diante de sua torcida, no Nilton Santos cheio.

Mas Diego Costa pede passagem, com gol e bom rendimento recente no ataque. Além disso, o veterano tem a característica de inflamar os companheiros e brigar muito dentro de campo. Um espírito necessário, afinal, para o momento do Botafogo. Tiquinho, por sua vez, é contido e se comunica pouco durante as partidas, por questão de personalidade.

