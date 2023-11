Eleição para Conselho do Corinthians tem Neto, Biro-Biro e até organizada

O Corinthians conhece neste sábado (25), quem será o novo presidente do clube. André Luiz Oliveira e Augusto Melo disputam a presidência do Timão, na eleição que acontece no Parque São Jorge, das 9h às 17h. Contudo, o pleito também servirá para o Alvinegro eleger 200 conselheiros para o próximo triênio. Entre eles, nomes conhecidos pelos corintianos.

Por exemplo, o ex-jogador e hoje apresentador Neto concorre à reeleição no Conselho. Ele, que já ocupou o cargo também em 2012 e em 2017, integra a chapa Liberdade Corintiana 21, da oposição. Ele está junto de Herói Vicente, que foi diretor jurídico da atual gestão.

Aliás, esta é mais uma movimentação do ex-jogador para concorrer a presidência. Se eleito pela segunda vez ao conselho, ele já vai cumprir os requisitos e planeja se candidatar em 2026.

Além dele, outro ex-jogador também concorre: Biro-Biro. O volante do clube na década de 1980 também foi eleito no último pleito. Contudo, ele ainda não dá amostras que vai concorrer a presidência no futuro.

Os conselheiros participam de votações internas e fiscalizam o clube. A composição do conselho é importante para a governabilidade do presidente. Aliás, uma chapa se uniu e montou a Arquibancada 85, que conta com membros da torcida organizada, sendo a maioria das Gaviões da Fiel. Por fim, entre os 400 candidatos, somente 25 são mulheres.

Como será a eleição no Corinthians

A eleição começa às 9h deste sábado e vai até às 17h, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. A tendência é a de que a apuração seja rápida e que os vencedores sejam prontamente anunciados. O novo mandatário assume o cargo no dia 4 de janeiro e comanda o Corinthians até o final de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.