Vissel Kobe é campeão japonês pela primeira vez

Inédito! Afinal, o Vissel Kobe sagrou-se campeão japonês pela primeira vez. O título foi conquistado neste sábado (25), ao vencer o Nagoya Grampus por 2 a 1, em casa. Ide e Muto, aos 12 e 14 do primeiro tempo, marcaram os gols. Já os visitantes descontaram com Junker, aos 30 da etapa inicial.

A partida foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Japonês, a penúltima da competição. Assim, com o resultado, o Vissel Kobe tem 68 pontos, quatro a mais do que o vice-líder e então atual campeão, Yokohama Marinos. Desta forma, o Vissel Kobe encerra a competição no próximo dia 03 de dezembro, quando visita o Gamba Osaka.

Com o primeiro título, o Vissel Kobe empata, enfim, com Urawa Red Diamonds, Nagoya Grampus e Kashiwa Reysol, que também têm um título. No entanto, o maior campeão continua sendo o Kashima Antlers, com oito títulos, seguido pelo Yokohama Marinos, com seis e Kawasaki Frontale, com quatro.

Depois, vale lembrar, aparecem Jubilo Iwata e Sanfrecce Hiroshima, com três. Tokyo Verdy e o Gamba Osaka, ambos com dois, completam a lista. A competição, vale destacar, existe desde 1993. Nos últimos anos, o Vissel Kobe vinha batendo na trave. Aliás, foi campeão da Copa do Imperador, a Copa do Brasil deles, em 2019, e da Supercopa do Japão, em 2020.

