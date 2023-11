Samuel Xavier tem ruptura descartada e deve jogar Mundial

Boas notícias para o Fluminense, afinal, os exames de Samuel Xavier descartaram uma ruptura no joelho esquerdo. Assim, ele deve jogar o Mundial de Clubes pelo Tricolor. A estreia do Flu está marcada para o dia 18 de dezembro, contra adversário ainda a ser definido.

Vale lembrar que Samuel Xavier se machucou na última quarta-feira (22), contra o São Paulo. O lateral-direito, inclusive, deixou o Maracanã chorando. No entanto, o camisa 2 do Fluminense ainda passará por exames mais detalhados. Ele está com certas limitações de movimento e ainda ficará algumas semanas fora.

Dessa forma, Samuel Xavier não deve mais jogar no Brasileirão. O próximo compromisso do Fluminense é neste sábado (25), às 21h, quando recebe o Coritiba no Maracanã. Depois, o Tricolor visita Santos e Palmeiras e conclui a competição recebendo o Grêmio.

O Fluminense só cumpre tabela, afinal, não tem mais chances de título nem de rebaixamento. Isso porque o Flu está em oitavo, com 50 pontos. Como já ganhou a Libertadores, o time de Samuel Xavier já está classificado para a edição de 2024 da competição internacional. Por outro lado, o Flu usa a reta final do torneio nacional para se aperfeiçoar e ter um grande desempenho na competição mundial.

