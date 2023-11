Dilema no Cruzeiro: Autuori busca o substituto ideal de Arthur Gomes

O técnico do Cruzeiro, Paulo Autuori, tem um grande problema para escalar o time titular. Isso porque Arthur Gomes não será opção no confronto direto com o Goiás, na Serrinha, nesta segubnda-feira (27/11) pela 35ª rodada da Série A, na próxima segunda-feira (27). O atacante recebeu o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com o Vasco e cumpre suspensão. Assim, o comandante possui seis opções no elenco para substituí-lo: Paulo Victor, Rafael Papagaio, Wesley, além das joias da base Fernando, Robert e Stênio.

Dois deles vem sendo alvos de crítica da torcida: Paulo Victor e Wesley. O primeiro foi contratado na metade da temporada após perder espaço na Europa, onde defendeu equipes da Espanha e Portugal. Até aqui ele atuou em oitos jogos no Brasileiro, mas ainda não conseguiu ter sequência, pois foi reserva em todos. Aliás, ainda não marcou gol.

Wesley está na Raposa desde o início de 2023 e contratado à peso de ouro. Afinal, o clube mineiro desembolsou R$ 16 milhões ao Palmeiras por 50% dos direitos do atleta. A questão é que o atacante está em um péssimo momento, marcado por gols desperdiçados em momentos cruciais da temporada. como ocorreu no fim do jogo em que o time emopatou com o Vasco. Wesley já foi titular neste ano e disputou 28 jogos da atual edição da Série A.

Possibilidade de um centroavante fixo

Autuori tem como alternativa Rafael Papagaio, um centroavante mais fixo. Caso o técnico entenda que essa é a melhor opção, Bruno Rodrigues deve voltar a atuar aberto pela esquerda. O artilheiro do Cruzeiro na temporada está sendo escalado exatamente centralizado no ataque.

Joias da base do Cruzeiro

Os garotos da base do Cruzeiro não vêm tendo tantas oportunidades nesta temporada. Inclusive, essa uma das principais reclamações da torcida, pois o time mineiro tem o pior ataque da Série A, com 32 gols marcados. Um exemplo disso é Fernando, o artilheiro da equipe sub-20 só atuou por cinco minutos neste Brasileiro. No caso, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo.

“(Fernando) Já esteve no banco. Não é porque tem 20 gols, é um jogador que estava sendo analisado. Ele conseguiu ir bem. Mas, as coisas não são análises simplistas, que tem 20 gols, vai entrar e vai fazer também (no profissional)”, explicou Autuori em coletiva após o empate em 1 a 1 com Vasco.

Robert é outro exemplo de outro atleta promissor revelado pela Raposa que busca seu espaço no elenco principal. Até aqui, o garoto participou de cinco jogos na Série A. Da mesma forma, Stênio entrou em campo pela última vez no revés, fora de casa, para o Fluminense por 1 a 0, na 24ª rodada da competição em que jogou apenas 11 minutos.

