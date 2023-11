City empata com Liverpool em casa e não quebra recorde histórico

Neste sábado (25/11), o Manchester City recebeu o Liverpool, no jogo que abriu a 13ª rodada da Premier League. Estava de olho num feito histórico. Com 23 vitórias seguidas em casa, caso vencesse, empataria com um dos recordes mais antigos do Campeonato Inglês. Afinal, entre as temporadas de 1890 e 1892, o Sunderland venceu 24 vezes em sequência. Para alegria da torcida que lotou o Etihad Stadium, os Citizens mandavam no jogo e saíram na frente com um gol de Haaland, que chegava assim a um outro feito histórico: o jogador que mais rapidamente chegou aos 50 tentos no Inglês. Contudo, aos 35 da etapa final, Alexander-Arnold, deixou tudo igual: 1 a 1.

Assim, City sem recorde, que pelo jeito não será quebrado tão cedo, e com risco de ficar sem a liderança. Afinal, foi aos 29 pontos, ainda na ponta e segurando o Liverpool, que tem 28. Mas o Arsenal, que tem 27, ainda joga na rodada e pode ultrapassar os dois rivais.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Alisson inseguro; Haaland certeiro

O Manchester City soube aproveitar os erros do Liverpool nas saídas de bola contra a sua marcação alta para sair na frente. Depois de 20 minutos de pouco sucesso e apenas uma finalização perigosa, de Foden, os Citizens começaram a pressionar e levar o goleiro Alisson ao erro. Na primeira, o brasileiro, ao receber uma bola atrasada, quase a perdeu em cima da linha para Haaland. Na segunda, aos 26, tentou a sua tradicional ligação direta para Salah, mas não deu certo. Aké roubou a bola e tocou para Haaland na entrada da área. O chute do norueguês foi com força, Alisson chegou a tocar na bola, mas não deu. City 1 a 0.

E se Alisson não foi feliz, do outro lado o outro goleiro da Seleção Brasileira em campo, Ederson, brilhou. No grande ataque do Liverpool no primeiro tempo, Darwin Núñez deu uma cabeçada com força, mas Ederson voou e salvou.

Liverpool empata

O City seguiu mais perigoso na etapa final. Chegou a fazer um gol com Rúben Dias, mas que o VAR anulou (falta de Akanji no goleiro Alisson). O Liverpool também buscou o ataque. Porém, parava nas defensas de Ederson (mais uma grande intervenção em finalização de Darwin Nùñez). Mas, aos 35 minutos, veio o empate: Alexander- Arnold apareceu no ataque e, num chute de fora da área deixou tudo igual. Nos minutos finais, o City ficou em cima atrás da vitória. Haaland teve a melhor chance, mas desperdiçou.

No fim, 1 a 1. E neste duelo entre aqueles que estão entre os melhores técnicos do mundo, Klopp segue em cabtagem sobre Guardiola (12 vitóirias a 11, com seis empates.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Sheffield United x Bournemouth – 12h

Nottingham Forest x Brighton – 12h

Burnley x West Ham – 12h

Luton Town x Crustal Palace – 12h

Newcastle x Chelsea – 12h

Brentford x Arsenal – 14h3o

Domingo (26/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Everton x Manchester United – 13h30

Fulham x Wolverhampton – 17h

