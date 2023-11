Barcelona empata com o Rayo; os líderes agradecem

O Barcelona foi até Madrid, neste sábado (25/11) enfrentar o Rayo Vallecano no Estádio de Vallecas. Era o favorito neste jogo pela 14ª rodada do Espanhol. Não foi muito feliz. Apesar da pressão, saiu atrás, com um gol de Unai López no primeiro tempo. Perdeu boas chances, mas conseguiu empatar num gol contra de Lejeune.

Assim, com este 1 a 1, saiu com um gosto amargo de campo. Afinal, o time catalão foi aos 31 pontos. Atrás do líder Girona (34) e do Real Madrid (32), que ainda vão jogar na rodada. E ainda está com o Atlético de Madrid em seus calcanhares. Uma vitória dos Colchoneros e o Barcelona cairá para o quarto lugar.

O Barcelona teve bom volume no primeiro tempo. Contudo, tirando uma jogada sensacional de Lamine Yamal aos 27 minutos, quase não ofereceu perigo ao sistema defensivo do Rayo. Aliás, este lance do garoto-sensação espanhol foi incrível. Invadiu pela direita, cortou quatro marcadores e chutou para grande defesa de Dimitrievski. Se entrasse, seria candidato ao prêmio de gol do ano. O Rayo, por sua vez, deu chute perigoso no início da partida e, aos 39, chegou ao gol. Unai cobrou falta pela direita, em chuveirinho. A zaga do Barça rechaçou e a bola sobrou para o mesmo Unai López, quase do mesmo lugar que cobrou a falta. Só que desta vez ele mandou uma bomba para o gol e fez 1 a 0.

Barcelona empata no fim

No segundo tempo, o Barcelona ficou em cima. Mas o Rayo se fechava bem. Aos 30 minutos, Raphinha, atacante da Seleção Brasileira que começou no banco, entrou na vaga de Lamine Yamal e logo mandou uma na trave do time da casa. Assim, Barça acordou de vez. Aos 37. Balde invadiu pela esquerda e cruzou para Lewandowski, Lejeune tentou cortar, mas fez contra. Enfim, os catalães chegavam ao 1 a 1. Contundo saiu com um tropeço que não esperava. E festa para o Rayo. É o terceiro jogo seguido em casa contra o gigante catalão que o time não perde.

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta (24/11)

Alavés 3×1 Granada

Sábado (25/11)

Rayo Vallecano 1×1 Barcelona

Valencia x Celta – 12h15

Getafe x Almería – 14h30

Atlético de Madrid x Mallorca – 17h

Domingo (26/11)

Villarreal x Osasuna – 10h

Real Sociedad x Sevilla – 12h15

Cádiz x Real Madrid- 14h30

Betis x Las Palmas – 17h

Segunda-feira (27/11)

Girona x Athletic Bilbao – 17h

