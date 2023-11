Eleição no Corinthians: Augusto Melo vai à eleição colete à prova de balas

O Corinthians reforçou a segurança em sua sede social, o Parque São Jorge, na eleição presidencial, que ocorre neste sábado (25). O clube Além de contratar 250 seguranças e presença de forte opresença da PM no entorno, instalouy instalou detector de metais onde os votantes obrigatoriamente devem passar antes de deixar a sua escolha nas urnas. Augusto Melo, um dos candidatos, foi para a votação com um colete à prova de balas. Ele revelou que buscou se prevenir, já que vem sofrendo ameaças nos últimos meses.

O colégio eleitoral no Timão tem 4,6 mil pessoas com poder de voto. Para participar da eleição é necessário ser sócio há cinco anos e estar com a mensalidade em dia. A propósito, o atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, já deixou seu voto. Internamente, há bastante movimentação e filas de votantes nas urnas emprestadas pelo TER-SP. Aliás, os relatos é de que não houve incidentes no ginásio Wlamir Marques.

Em contrapartida, na parte externa há registros de alguns episódios com ameaças a jornalistas. A principal organizada do Timão, a Gaviões da Fiel, tem forte presença do lado de fora do Parque São Jorge com protestos contra a atual diretoria e, consequentemente, apoio a Augusto Melo.

Candidatos a presidente do Corinthians

André Luiz de Oliveira, também conhecido como André Negão, candidato da situação, disputa com Augusto Melo, da oposição, o cargo de mandatário pelos próximos três anos (2024-2026). Dessa forma, os associados do clube paulista devem ir a sede social do Timão, o Parque São Jorge entre às 9h e 17h para votarem.

Nervos à flor da pele no Timão

O Corinthians buscou se prevenir já que nas vésperas da votação a equipe sofreu uma goleada de 5 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. Com uma combinação de resultados na rodada, o Coringão pode ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Posteriormente a partida, a principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel protestou no setor norte do estádio e outros episódios marcantes.

Além disso, na madrugada da última sexta-feira (24), um dia antes da eleição, o Parque São Jorge foi foco de tiros em sua fachada. De acordo com os funcionários e testemunhas, o ataque ocorreu próximo às 03h30. Inclusive, os vândalos fizeram pichações com críticas ao candidato André Negão e ao grupo ‘Renovação e Transparência’, que tem o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez como líder.

Algumas das mensagens eram “vai morrer”, “guerra” e “fora André Negão” foram expostas. O clube fez um boletim de ocorrência e anunciou que está colhendo imagens das câmeras de seguranças e outros indícios para ajudar no reconhecimento dos suspeitos.

