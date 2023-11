Leverkusen vence e reassume ponta da Bundesliga; Dortmund vira

Quem para? O Bayer Leverkusen venceu, neste sábado (25), o Werder Bremen, fora de casa, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Derman (contra) e Frimpong, no primeiro tempo, e Grimaldo, nao segundo. Assim, a equipe fica na liderança do Campeonato Alemão, a Bundesliga, que agora está na 12ª rodada.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen tem 34 pontos em 12 rodadas. Afinal, são 11 vitórias e um empate, justamente contra o todo poderoso Bayern de Munique, fora de casa. A equipe bávara, aliás, é a vice-líder, com 32 pontos, também já em 12 jogos. A terceira posição é do Stuttgart, com 24 pontos, mas ainda com 11 rodadas disputadas.

O G4 da Bundesliga é completado pelo Borussia Dortmund, outro time que jogou neste sábado. Em casa, saiu perdendo por 2 a 0 para o Borussia Monchengladbach, com gols de Reitz e Koné no primeiro tempo. No entanto, o BVB virou ainda no primeiro tempo, graças aos tentos de Sabitzer, Fulkrug e Bynoe-Gittens. Em seguida, nos acréscimos, o Dortmund ampliou para 4 a 2 com Malen balançando as redes.

12ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (24/11)

Colônia 0 x 1 Bayern de Munique

Sábado (25/11)

Borussia Dortmund 4 x 2 Borussia Mönchengladbach

Union Berlin 1 x 1 Augsburg

Freiburg 1 x 1 Darmstadt

Wolfsburg 2 x 1 Red Bull Leipzig

Werder Bremen 0 x 3 Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt x Stuttgart -14h30

Domingo (26/11)

Heidenheim x Bochum – 11h30

Hoffenheim x Mainz 05 – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.