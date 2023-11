Joelinton deixa o dele na goleada do Newcastle sobre o Chelsea

Em casa, no St. James Park, o Newcastle goleou o Chelsea por 4 a 1 com direito a gol brasileiro, de Joelinton. Foi dele o terceiro tento neste jogo que faz o time do Norte da Inglaterra se manter próximo da Zona da Champions. Afinal, foi aos 23 pontos, em sexto lugar. Já o Chelsea segue com sua campanha de altos e baixos. Com 16 pontos, está em 10º lugar.

O jogo foi excelente, lá e cá e muitas chances de gol. O Newcastle saiu na frente com Isak. Sterling empatou ainda no primeiro tempo em bela cobrança de falta. Mas Lascelles, Joelinton e Gordon construíram a goleada do time da casa.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Equilíbrio na posse, e empate no primeiro tempo

O jogo foi marcado pelo equilíbrio da posse de bola (Newcastle 51%) e muitas finalizações (23, 15 do time da casa). Quando Isak recebeu de Miley, desmarcado, na área, e fez 1 a 0, aos 13 do primeiro tempo, a sensação era a de que o Newcastle iria mandar no jogo. Mas o golaço de Sterling de falta recolocou o Chelsea na partida e o time londrino chegou a ter oportunidade de virar. Mas a chance de ouro foi de Joelinton, num cruzamento da esquerda subiu sozinho na pequena área e mandou para fora. O placar seguiu 1 a 1 até o intervalo.

Newcastle, com Joelinton marcando, goleia

No segundo tempo, o Newcastle, mais bem postado em campo, buscou jogadas em chuveirinhos. O Chelsea passou a cometer erros bobos e viu o Newcastle fazer dois gols cquase em sequência, com Lascelles, aos 15, e Joelinton, aos 16. Com a exopulsão de Reece James, aos 28, o time visitante ficou com dez e o que passou a fazer foi tentar evitar a goleada. Mas ainda assim levou mais um, de Gordon.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Newcastle 4×1 Chelsea

Nottingham Forest x Brighton

Sheffield United x Bournemouth

Burnley x West Ham

Luton Town x Crystal Palace

Brentford x Arsenal – 14h3o

Domingo (26/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Everton x Manchester United – 13h30

Fulham x Wolverhampton – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.