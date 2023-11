João Pedro dá show e Brighton bate Nottingham

João Pedro teve uma tarde de gala neste sábado (25/11), na importante vitória, de virada, do Brighton sobre o Nottingham Forest, por 3 a 2, fora de casa, pela 13ª rodada da Premier League. O atacante da Seleção Brasileira, formado no Fluminense, começou no banco. Mas, com a lesão de um companheiro, entrou ainda na primeira etapa, quando o jogo estava 1 a 1. Fez o gol que virou o jogo nos acréscimos do primeiro tempo. E ainda marcou mais um na etapa final, além de colocar terror na defesa rival.

O outro gol do Brighton foi de Ferguson. Para o Nottingham marcaram Elanga e Gibbs-White. O time visitante, com a vitória pulou para 22 pontos, em sétimo lugar. Mas o Nottingham, que pela primeira vez perdeu em casa nesta edição da Premier League, é o 14º colocado, com 13 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

João Pedro entra ainda no 1º tempo e vira o jogo

O Nottingham saiu na frente com um gol de Elanga logo aos três minutos após passe de Gibbs-White. Mas o time da casa, como é sua característica, se encolheu na defesa. Assim, deu a chance para o Brighton começar a ganhar o meio de campo e chegar ao empate aos 25 minutos com Ferguson. O time visitante que já tinha perdido Ansu Fati machucado, aos 21 (para a entrada Hinshelwood), aos 35, viu Lamptey se lesionar. João Pedro veio em seu lugar. Na primeira oportunidade que teve, nos acréscimos do primeiro tempo, João Pedro escorou cruzamento de Gross e virou o jogo. No seguindo tempo, João pedro fez mais uma das suas. Num chuveirinho na área, sofreu pênalti de Chris Woods. Ele mesmo cobrou e fez o seu segundo gol na partida, colocando 3 a 1 no placar aos 13 minutos.

Brighton suporta a pressão, mas vence

A vitória parecia encaminhada. Afinal, o Nottingham deixava buracos (não levou gol em dois lances graças a cortes precisos do zagueiro ex-Corinthians, Murilo) e tudo indicava que o Brighton poderia ampliar. Contudo, aos 31, um pênalti bobo confirmado pelo VAR deu a chance para o Nottingham diminuir. E não apenas isso, Dunk, do Brighton foi reclamar, ficou na frente do juiz atrapalhando a marcação. Dessa forma, foi expulso. Gibbs-White cobrou e fez 3 a 2. Com isso, na reta final, o Nottingham foi para cima. Teve oportunidades claras, mas não conseguiu chegar ao empate.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Nottingham Forest 2×3 Brighton

Sheffield United 1×3 Bournemouth

Burnley 1×2 West Ham

Luton Town x Crystal Palace

Newcastle 4×1 Chelsea

Brentford x Arsenal – 14h3o

Domingo (26/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Everton x Manchester United – 13h30

Fulham x Wolverhampton – 17h

