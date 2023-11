América-MG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida da 35ª rodada do Brasileirão, América-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (26/11), às 18h30 (de Brasília). O jogo será disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Afinal, o Coelho vendeu o seu mando de campo. Até o fechamento desta reportagem, quase 40 mil ingressos já tinham sido vendidos.

Com dez pontos nos últimos quatro jogos, o Flamengo agora sonha com o título, já que ocupa o terceiro lugar, com 60 pontos. Assim, está dois pontos atrás do líder Palmeiras e a um do Botafogo. Dessa maneira, para ser campeão, a conta é simples: vencer os confrontos que restam e torcer por pelo menos uma derrota dos dois rivais. O Coelho já está rebaixado.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília)

Como chega o América-MG

O América conquistou apenas 21 pontos em 34 jogos. Dessa forma, o Coelho usa a reta final da competição para pensar em 2024. Neste confronto contra o Flamengo, o América já sabe que não poderá contar com os meias Cazares e Rodriguinho, machucados. Assim, o quarteto ofensivo deve ser escalado com Benítez; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani.

Como chega o Flamengo

Para esta partida, o treinador Tite terá o retorno de Gabigol, mas ele deve começar no banco de reservas. Isso porque o camisa 10 estava suspenso contra o Red Bull Bragantino. Além disso, o atacante dedicou a semana para exercícios de reforço da musculatura. Já Pulgar deve ser titular. Diante dos paulistas, ele jogou apenas 45 minutos por conta do desgaste muscular causado pela sequência de jogos no Fla e na seleção chilena.

Por fim, Tite tem a esperança de contar com os retornos do zagueiro David Luiz e do volante Allan, em transição após se recuperarem de lesão. Caso isso aconteça, o treinador terá todo o elenco à disposição.

