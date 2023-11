Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (26), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assim, como as duas equipes estão no G6 e perto da liderança, o duelo, além de ser de “seis pontos”, promete ter muito emoção.

Onde assistir

A Rede Globo, as partir das 16h (de Brasília) transmite em TV aberta, mas apenas para MG e RS. Já o Premiere (PPV) mostro o jogo para todo Brasil.

Como chega o Atlético

O Galo é o líder do returno do Brasileirão. Assim, está na sexta posição, com 57 pontos, cinco atrás do líder, o Palmeiras. Dessa forma, precisa vencer para seguir na briga pelo caneco e muito bem por uma vaga no G6 (zona da Libertadores). O primeiro fora, vale lembrar, é o Athletico-PR, com 51.

Para esta partida do Brasileirão, o treinador Felipão não poderá contar com o zagueiro Igor Rabelo, expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás. Por outro lado, o Galo tem o retorno do goleiro Everson, que cumpriu suspensão contra o Esmeraldino.

Como chega o Grêmio

O Grêmio, por sua vez, é o quarto do Brasileirão, com 59 pontos. O Tricolor, além do Palmeiras (62), está atrás ainda do Botafogo (61) e do Flamengo (60). O Red Bull Bragantino, além do próprio Atlético, completa o G6, em quinto, com 59 pontos.

O Tricolor ainda não pode contar com o meia Pepê. Afinal, ele segue em transição física após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Outro que não jogará pelo Grêmio é Villasanti, suspenso. Dessa forma, o treinador Renato Gaúcho deve promover a entrada de Ronald no meio-campo gremista. Ele, aliás, fez o gol da vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG no primeiro turno.

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

GRÊMIO: Gabriel Grando, Fábio, Gustavo Martins (Rodrigo Ely), Uvini, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Besozzi) e Luis Suárez Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Lopes (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook