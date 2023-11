Fluminense x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Na noite deste sábado (25/11), às 21h (de Brasília), no Maracanã, o Fluminense recebe o Coritiba, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Flu está numa boa, já que tem 50 pontos, em oitavo lugar, nenhum risco de rebaixamento e já garantido na Libertadores (é o atual campeão). O Coxa está numa situação de horror. Em penúltimo, com 29 pontos, pode ser rebaixado nesta rodada. Perdeu ou empatou, caiu. Se vencer, ainda precisará de uma série de combinações para seguir vivo. Não por acaso, tem 0,0001% de chance de se manter na elite (pela contas da UFMG).

A Voz do Esporte transmite a partir das 19h30, começando com um pré-jogo com a qualidade que todos conhecem da Voz. Em seguida, com a bola rolando, Christian Rafael comanda a narração.