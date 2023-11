Ancelotti reforça: seu foco está no Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti voltou a negar que esteja acertado com a Seleção Brasileira. Assim, em entrevista coletiva neste sábado (25), o comandante do Real Madrid reafirmou que está focado em concluir seu contrato com o time espanhol. O vínculo, aliás, é válido até o primeiro semestre de 2024.

“Me dá orgulho que uma seleção, que é uma das maiores do mundo, como é a Seleção Brasileira, fale de mim. Isso me deixa com orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro: eu tenho contrato até 30 de junho (com o Real) e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro”, comentou Ancelotti.

Por ter contrato até junho, Carlo Ancelotti não pode assinar pré-contrato com nenhuma outra instituição neste ano. No entanto, a CBF e jornalistas dizem que o italiano será, sim, comandante da Seleção Brasileira.

Ancelotti já teria até substituto no Real

Aliás, já há um nome forte para substituí-lo: o espanhol e ídolo do Real Madrid Xabi Alonso. Hoje, ele está no Bayer Leverkusen, sensação e líder do Campeonato Alemão.