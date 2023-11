Arsenal vence Brentford no fim e assume liderança da Premier League

O Arsenal é o novo líder da Premier League. Neste sábado (25), os Gunners venceram o Brentford por 1 a 0 com gol marcado pelo questionado Havertz aos 43 minutos do segundo tempo. O meia alemão, que vinha sendo criticado por suas últimas atuações, saiu do banco de reservas para confirmar o triunfo no Gtech Community Stadium, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos 30 pontos e aproveitou o empate entre Manchester City e Liverpool para assumir o topo da tabela de forma isolada. Assim, a vantagem do clube londrino é de um ponto para o vice-líder City, e dois para os Reds, que ficaram na terceira posição.

Por outro lado, o Brentford não conseguiu concluir suas jogadas e foi punido com um gol no fim da partida. Mesmo com uma boa atuação, a equipe chegou a segunda derrota consecutiva na Premier League e segue na 11ª posição, com 16 pontos.

Jogos da 13ª rodada da Premier League

Sábado (25/11)

Manchester City 1×1 Liverpool

Sheffield United 1×3 Bournemouth

Nottingham Forest 2×3 Brighton

Burnley 1×2 West Ham

Luton Town 2×1 Crustal Palace

Newcastle 4×1 Chelsea

Brentford 0x1 Arsenal

Domingo (26/11)

Tottenham x Aston Villa – 11h

Everton x Manchester United – 13h30

Fulham x Wolverhampton – 17h

