Botafogo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em extremos na tabela do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Santos se encontram, neste domingo (26), em duelo válido pela 35ª rodada. O embate entre as equipes ocorre no Estádio Nilton Santos, às 16h. O Alvinegro chega para o confronto na segunda colocação, com 61 pontos, e almeja retomar a liderança. Por outro lado, o Peixe se encontra em 14º lugar, com 42, e deseja encaminhar a permanência na Série A.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da TV Globo, na TV aberta, e no Premiere pelo pay-per-view.

Como chega o Botafogo

A equipe de General Severiano não vence há sete jogos, sendo três empates e quatro derrotas. A má fase provocou a perda da liderança na 34ª rodada, após 31 no topo da tabela. Assim, o Botafogo entende que o compromisso diante de um time na luta contra o rebaixamento pode ser favorável, já que o adversário pode se lançar ao ataque e ceder espaços na ânsia por um bom resultado.

Será o primeiro jogo do técnico Tiago Nunes diante da torcida botafoguense. A única ausência, aliás, é o lateral-esquerdo Hugo, que recebeu o cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Fortaleza.

Como chega o Santos

Apesar de estar próximo da zona de descenso, o Peixe vive bom momento. Afinal, o time paulista está invicto há seis partidas, com três vitórias e três empates. Dessa forma, quer tentar aproveitar a fase de recuperação para conseguir mais um resultado positivo e encaminhar sua permanência na Primeira Divisão.

O zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Alfredo Morales estão machucados. Assim, são desfalques para o treinador Marcelo Fernandes.

BOTAFOGO X SANTOS

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

