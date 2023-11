Everton x Manchester United: escalações e onde assistir

A 13ª rodada da Premier League terá sequência neste domingo (26). Everton e Manchester United se enfrentam às 13h30, no Goodison Park, em Liverpool, com objetivos opostos no Campeonato Inglês. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Everton?

O Everton recebeu uma punição da Premier League por violar as regras do fair play financeiro da liga sobre rentabilidade e sustentabilidade do clube durante a temporada 2021/22 e sofreu a perda de 10 pontos na tabela da atual edição do Campeonato Inglês. Assim, os Toffees caíram para a penúltima posição e estão com apenas quatro pontos.

Além disso, o técnico Sean Dyche segue com alguns desfalques para o difícil compromisso deste domingo. Os meias Andre Gomes e Delle Ali, além do lateral-direito Seamus Coleman, todos lesionados, desfalcam o Everton no duelo contra o Manchester United.

Arsenal vence Brentford no fim e assume liderança da Premier League

Porém, mesmo em caso de vitória, o Everton chegaria aos sete pontos e ficaram com dois a menos que o Luton Town, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Ou seja, os Toffees seguirão dentro da degola independente do resultado nesta 13ª rodada.

Como chega o Manchester United?

Por outro lado, o United vive um momento de crescimento na Premier League e vem de duas vitórias consecutivas. Os Red Devils aparecem na 8ª posição, com 21 pontos e podem subir para o 6º lugar em caso de vitória neste domingo.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag tem a possibilidade de entrar de vez na briga por uma das vagas de classificação para as próximas competições europeias.

Mas, o United segue com o departamento médico cheio e terá desfalques contra o Everton. Tyrell Malacia, Jonny Evans, Lisandro Martinez, Christian Eriksen e o volante brasileiro Casemiro, todos lesionados, estão fora da partida deste domingo.

Everton x Manchester United

13ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 26/11/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

Everton: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Reguilón; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.