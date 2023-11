São Paulo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo recebe o Cuiabá, neste domingo (26), às 18h30, no Morumbi, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes têm campanhas semelhantes, tanto que apenas uma posição as separa na tabela. Enquanto o Tricolor Paulista é o décimo colocado, com 46 pontos, o Dourado está em nono, com um a mais somado.

Onde assistir

O jogo será transmitido apenas pelo Premiere, no pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Os donos da casa utilizam os jogos desta reta final da Série A como laboratório para a próxima temporada. Afinal, o título da Copa do Brasil já assegurou aos paulistas a vaga na próxima edição da Libertadores. Assim, o técnico Dorival Júnior aproveita a oportunidade para dar chances a atletas que ainda têm futuro indefinido para 2024.

O comandante, aliás, terá alguns desfalques: Gabriel Neves, que foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Além de Beraldo, Diego Costa e Rafinha, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, ele conta com os retornos de Caio Paulista, Michel Araújo e Wellington Rato. Por sinal, James Rodríguez e Lucas ainda são dúvidas.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá não tem grandes objetivos nestas rodadas finais do Brasileirão. A equipe matogrossense busca apenas carimbar a vaga na próxima edição da Sul-Americana. O treinador português António Oliveira não poderá estar no banco de reservas por suspensão após o terceiro amarelo, assim como o centroavante Deyverson pelo mesmo motivo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Rikelme retorma a titularidade.

SÃO PAULO x CUIABÁ

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Luciano; David e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes (RO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

