Palmeiras vence São Paulo e é campeão do Paulistão Sub 20

O Palmeiras é campeão do Paulistão Sub-20 de 2023. A conquista veio neste sábado (25/11), no Bruno José Daniel, em Santo André, quando o Verdão venceu o São Paulo por 1 a 0, gol de Thalys, na partida de volta da final. Como também venceu na ida (2 a 1), o time ratificou o favoritismo. Afinal, encarou um rival que contou com oito do time sub-17 no elenco.

Com esta conquista, Palmeiras retoma a hegemonia da competição. Afinal, na temporada passada o Santos foi o campeão. Antes, o Verdão tinha vencido em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Veja aqui a tabela de jogos do Paulistão Sub-20

Vitória do Palmeiras sai no primeiro tempo

O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mais solto, criou boas chances diante de um apático rival. Assim, chegou ao gol aos 17 minutos. Após saída errada, o Verdão recuperou a bola que chegou até Thalys, que mandou de fora da área no canto direito do goleiro Leandro.

No segundo tempo, o São Paulo buscou mais o ataque. Dessa forma, quase empatou num chute de fora da área de Maioli, mas que foi no travessão. Contudo, o Palmeiras tratou de se recompor, deixando um pouco mais a bola com o rival, mas se fechando com qualidade. Na reta final, com o Tricolor aberto e cheio de atacantes, o Verdão quase ampliou duas vezes em contra-ataques. Porém, Thalys e Juninho erraram. No fim, um empurra-empurra generalizado resultou na expulsão de um jogador de cada time. Enfim, apito final e o Palmeiras levou mais um caneco.

PALMEIRAS 1X0 SÃO PAULO

Final do Paulistão Sub-20 (jogo da volta)

Data: 25/11/2023

Local: Bruno José Daniel, Santo André (SP)

PALMEIRAS: Kaique; Gilberto, Michel (Talisca, 43’/2ºT), Gabriel Vareta e Ian; Leo, Patrick e Kauan Santos (Juninho, 36’/2ºT); Artur (Rafael Coutinho, 35’/2ºT), Edney (Allan, 30’/2ºT), Thalys. Técnico: Lucas André

SÃO PAULO: Leandro; Igor (Ryan, 42’/2ºT), Brian (Kauê, Intervalo), Lucas e Guilherme Reis; Iba, Ferreira (Luis Henroique, 21’/2ºT)e Palmberg (Caio, 42’/2ºT) William Gomes (Maioli, 37’/1ºT), Negrucci (Henrique, Intervalo) e Talles Wander. Técnico Menta

Gol: Thalys, 17’/1ºT (1-0)

Árbitro: Gustavo Souza

Auxiliares: Raphael Correa e Henrique Oliveira

Cartões amarelos: Henrique, Iba (SAO)

Cartão Vermelho: Talisca (PAL) Talles Wander (SAO)

