Thiago Silva se desculpa após erro em goleada no Chelsea: ‘Estou devastado’

O zagueiro Thiago Silva se pronunciou após a dura goleada sofrida pelo Chelsea para o Newcastle neste sábado. Afinal, o brasileiro saiu de campo criticado após erro grotesco em um dos gols do Magpies. Dessa forma, após a partida, o camisa 6 lamentou a situação.

“Estou devastado. Não foi um bom dia para nós. Gostaria de pedir desculpas a todos pela derrota, principalmente aos meus companheiros que acreditam em mim e me apoiam todos os dias. Assumo total responsabilidade. Vamos reunir forças e voltar mais fortes”, disse Thiago Silva nas redes sociais.

O lance em questão da falha do defensor brasileiro foi no terceiro gol do time adversário. Em bola controlada na defesa, Thiago tentou recuar, mas tocou errado. O brasileiro Joelinton. contudo, pegou a sobra e invadiu a área para marcar.

Com o resultado, o Chelsea permanece com 16 pontos, na décima colocação, mas pode cair de posição até o final da rodada. O time de Mauricio Pochettino tem vivido mais baixos do que altos na temporada 2023/24.

Na próxima rodada da Premier League, os Blues encaram o Brighton, que luta nas primeiras posições. O confronto acontece no dia 3 de dezembro, em Londres.

