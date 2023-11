Augusto Melo vence eleição e será presidente do Corinthians no próximo triênio

Chegou ao fim a dinastia da chapa Renovação e Transparência no Corinthians após 16 anos. Afinal, neste sábado, Augusto Melo, da chapa Corinthians Mais Forte, derrotou André Negão e foi eleito o presidente do Timão para os anos de 2024, 2025 e 2026. O pleito aconteceu no Parque São Jorge, sede do clube alvinegro. Armando Mendonça e Osmar Stabile serão os vices do novo mandatário.

Cerca de 4,5 mil sócios estavam aptos a votar. Apenas sócios do clube social tiveram direito a voto, mas com algumas exigências: ter mais de cinco anos de associação, ser o titular do plano e estar com as mensalidades em dia. Sócios-torcedores não têm direito a voto.

Desde as primeiras horas da manhã, torcedores e associados tomaram conta do local. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, esteve no local e prestou apoio a Augusto Melo, que é da oposição. O Timão reforçou a segurança no Parque São Jorge, principalmente o ginásio Wlamir Marques, onde ocorreu a eleição.

Na madrugada da última sexta-feira (24), um dia antes da eleição, o Parque São Jorge foi foco de tiros em sua fachada. De acordo com os funcionários e testemunhas, o ataque ocorreu próximo às 3h30. Os bandidos, inclusive, fizeram pichações com críticas ao candidato André Negão e ao grupo Renovação e Transparência, que tem Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, como líder. Augusto Melo, aliás, usou colete à prova de balas para chegar à sede corintiana neste sábado.

