Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o período sem jogos em razão da Data-Fifa, o Palmeiras volta a campo neste domingo (26). Líder do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada. Com 62 pontos, é a única equipe que depende apenas de si para ser campeão.

Seus principais rivais estão embolados na parte de cima da tabela no aguardo de um tropeço do Verdão. Botafogo (61 pontos), Flamengo (60 pontos), Grêmio (59 pontos), Red Bull Bragantino (59 pontos) e Atlético-MG (57 pontos) completam o G6 e também miram o troféu.

O Leão do Pici, por outro lado, soma 44 pontos e está há oito partidas sem triunfar na competição. Aparece na 12ª colocação e vem de longa sequência de derrotas e empates.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza somou apenas dois pontos nos últimos 15 disputados. Durante a Data-Fifa, o time realizou dois jogos atrasados. Pela 30ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, e depois, empatou por 2 a 2 com o Botafogo, na última quinta-feira, pela 29ª jornada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem os desfalques do volante Hércules (recuperação de cirurgia de lesão ligamentar no joelho esquerdo), do meia Zanocelo (pubalgia) e do volante Pedro Augusto (trauma no quadril esquerdo) e precisa motivar seus jogadores a retomarem as boas atuações que marcaram a equipe tricolor nesta temporada.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vem de uma sequência de quatro vitórias e uma derrota e chega para este compromisso mais descansado do que o adversário. Os comandados de Abel Ferreira atuaram pela última vez em 11 de novembro, quando bateram por 3 a 0 o Internacional na Arena Barueri, pela 34ª rodada. Assim, tiveram duas semanas livres para treinos.

A equipe alviverde continua com os desfalques de Dudu e Gabriel Menino, que estão em recuperação de cirurgias no joelho e tornozelo, respectivamente. O zagueiro Luan, que teve uma lesão na coxa direita durante a partida diante dos gaúchos, segue em tratamento.

FORTALEZA x PALMEIRAS

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Calebe; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Naves), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

