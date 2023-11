Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo (26), no Beira-Rio. O confronto, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 18h30 (de Brasília). O Colorado está na 13ª posição, com 43 pontos, e busca extinguir qualquer chance de rebaixamento. Por outro lado, o Massa Bruta, aparece em quinto, com 59, ainda sonha com o inédito título nacional.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

Após a vitória fora de casa sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o Inter vem de dois jogos sem triunfar. Apesar de ter pela frente um adversário da parte de cima da tabela, a equipe gaúcha buscará aproveitar o fator casa para acabar com a pequena chance de queda para a Segunda Divisão.

O técnico Eduardo Coudet não terá à disposição os meio-campistas Aránguiz e Alan Patrick suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, o goleiro Rochet e o lateral-esquerdo Renê voltam a ser opções. Este, último, após se recuperar de contusão. No ataque, Pedro Henrique deve atuar ao lado de Valencia. Mas De Pena, Luca e Luiz Adriano correm por fora na disputa pela vaga.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Massa Bruta faz campanha de destaque no Brasileirão. Especialmente no returno, com a quarta melhor campanha: são 27 pontos conquistados em 15 jogos. No entanto, a equipe não vence há três jogos na competição e se distanciou do líder. Atualmente, a vantagem do Palmeiras é de três pontos para o time do interior paulista, que passa a depender do tropeço de seus adversários para se manter vivo na briga pelo título inédito.

O atacante Thiago Borbas é a única ausência, já que recebeu o cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Em contrapartida, o treinador Pedro Caixinha terá o retorno de Léo Realpe, que cumpriu suspensão no último compromisso, e o atacante Matheus Gonçalves, que pertence ao clube rival.

INTERNACIONAL X RED BULL BRAGANTINO

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Bruno Henrique e Maurício; Wanderson, Pedro Henrique (Lucca, De Pena ou Luiz Adriano) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadson e Matheus Fernandes; Helinho, Lucas Evangelista e Vitinho; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Felipe Alan Costa (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

