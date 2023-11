Milan vence Fiorentina e encerra sequência negativa no Italiano

O Milan voltou a somar três pontos no Campeonato Italiano. Após quatro tropeços consecutivos, o clube de Milão venceu a Fiorentina por 1 a 0, neste sábado (25), e segue vivo na briga pelo título do Calcio. O lateral-esquerdo Theo Hernández, de pênalti, anotou o gol do triunfo no San Siro nesta 13ª rodada da competição.

Além disso, a partida marcou a estreia de Francesco Camarda, que aos 15 anos, fez sua estreia com a camisa do Milan e se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida no Campeonato Italiano e profissional pelos Rossoneri.

Dessa maneira, o Milan chegou aos 26 pontos e recuperou a terceira posição do Campeonato Italiano. A diferença para a líder e rival Inter de Milão é de cinco pontos, enquanto a vice-líder Juventus aparece com 29. No entanto, ambas equipes se enfrentam nesta 13ª rodada e podem ampliar suas vantagens.

Por outro lado, a Fiorentina desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias. Assim, o clube de Florença segue na 6ª posição, com 20 pontos. Mas, a equipe ainda pode perder posições no decorrer da rodada.

Milan x Fiorentina

Com alguns desfalques importantes, o Milan não conseguiu se impor na primeira etapa, enquanto a proposta da Fiorentina era se defender. Dessa maneira, os primeiros 45 minutos foram sem grandes emoções. No entanto, os donos da casa conseguiram levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo após Theo Hernández converter uma cobrança de pênalti no último lance do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Fiorentina saiu mais para o jogo e ambas equipes tiveram mais espaço para buscar o gol. A partida ficou mais animada e os goleiros precisaram trabalhar. Porém, o Milan conseguiu segurar o placar de 1 a 0 até o apito final e confirmou mais três pontos em casa.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (25/11)

Salernitana 2×1 Lazio

Atalanta 1×2 Napoli

Milan 1×0 Fiorentina

Domingo (26/11)

Cagliari x Monza

Frosinone x Genoa – 11h

Empoli x Sassuolo – 11h

Roma x Udinese – 14h

Juventus x Inter de Milão – 16h45

Segunda-feira (27/11)

Verona x Lecce – 14h30

Bologna x Torino – 16h45

