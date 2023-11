Juventude vence o Ceará com um a menos e volta à Série A após dois anos

De forma dramática, o Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! Afinal, a equipe gaúcha seguiu um roteiro de cinema para conquistar o vice-campeonato, ao vencer o Ceará de virada em Fortaleza, por 3 a 1, na tarde deste sábado. Com gols heroicos de Jadson e Ruan, nos minutos finais da partida, o Ju repete 2020 e vai integrar a elite na próxima temporada. Portanto, sobem também Vitória (campeão), Criciúma (terceiro) e Atlético-GO (quarto lugar).

O Alviverde, por sinal, só dependia de suas forças quando entrou em campo. No terceiro lugar da tabela, com 60 pontos, bastava ganhar na bola. Porém, logo aos 16 minutos, Janderson abriu o placar para o Vozão, que já não tinha nada o que fazer na competição. Ao mesmo tempo, os outros resultados estavam desfavoráveis, com vitórias do Atlético-GO e do Sport. Em dado momento da rodada, o Juventude era o sexto.

Mas, aos 41, Erick Farias aproveitou rebote do goleiro André Luiz e levou o empate para o intervalo, acalmando os ânimos para o time do craque Nenê, que sofreu lesão no fim de outubro e ficou fora da reta final. Para tornar a situação ainda mais dramática, Luiz Gustavo foi expulso no começo do segundo tempo por tentativa de agressão, segundo o VAR.

Tudo parecia perdido quando o Ceará teve um pênalti a seu favor, mas o mesmo VAR o anulou. Em um contra-ataque, aos 34, Jadson virou o placar, levando à loucura torcida, elenco e comissão técnica e torcida presentes no estádio. E não parou por aí: para fechar o caixão, Ruan marcou mais um e concluiu o 3 a 1.