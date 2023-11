Deu tudo certo e a Chapecoense escapa do rebaixamento

A Chapecoense escapou do rebaixamento para a Série C por um triz. Afinal, dependia de um bom resultado, neste sábado (25/11) contra o campeão Vitória, na Arena Condá, em Chapecó. Mas ainda rezava por tropeços de pelo menos dois desses rivais: Ponte, Tombense e Sampaio Corrêa. A Chape fez o seu papel e venceu o Vitória, de virada por 3 a 1. A Ponte venceu o seu jogo com o CRB. Mas o Sampaio foi arrasado pelo Sport (4 a 1) e o Tombense perdeu para o Mirassol. Assim, a Chape se salvou para festa de 11 mil torcedores presentes no jogo.

A Chape encerou a sua campanha com 40 pontos, em 16º lugar. Dessa forma, foi o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na frente dos rebaixados Sampaio Corrêa (40), Tombense (37), Londrina (31) e ABC (28). Os times que subiram para a Série A foram Vitória (campeão, 72 pontos), Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64).

Chapecoenses sai atrás

O jogo foi dramático, proibitivo para cardíacos. A Chape tinha de vencer (seu risco de queda era de 77,5% pela UFMG) e secar rivais. Para piorar, ainda saiu atrás do palcar. A finalização de Welder, aos 26, foi certeira. Virou a senha para a torcida ficar uma pilha de nervos. Felizmente para os catarinenses, aos 34 Marcinho fez bela jogada pela esquerda, cortou para o centro e bateu para deixar tudo igual. Isso animou o time e a torcida. Em cima, Bruno Nazário quase virou: Bruno Nazário mandou na trave.

Virada na etapa final

No segundo tempo, o Vitória voltou mal, errando muitos passes e fechado. Em cima, a Chape começou a criar chances muito perigosas. Enfim, aos 14, veio a virada. Kayke recebeu um lançamento na entrada da área pela direita e chutou de primeira, no canto direito do goleiro Thiago Rodrigues. Era a virada da Chape. Aos 21, festa: falta na entrada da área e Bruno Nazário cobrou com categoria: 3 a 1. Quase em seguida, aos 24, o volante Gustavo Cazonatti, que já tinha amarelo, fez falta e foi expulso. A Chape ficava com dez.

para o time da casa, o Vitória não queria muita coisa com o jogo. O tempo foi passando e a preocupação era saber como estava o jogo do Tombense, que não podia vencer ou a Chape cairia mesmo vencendo. Mas o Mirassol fez um gol no finzinho e venceu por 1 a 0. Enfim, a Chape conseguiu se sustentar na Segundona. A ferro e fogo.

